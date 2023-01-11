Южные клиенты Сбера в среднем снимают наличными на кассе по 2000 рублей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Сбер совместно с X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятерочка». Сервис доступен более чем в 13 тысячах супермаркетов на территории всей страны: как в городских районах, так и в малых населенных пунктах.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы стремимся предоставлять сервис для наших клиентов не только в отделениях банка, но и в точках продаж наших партнеров. Важным этапом этой работы стала реализация возможности снятия наличных денег в кассах магазинов «Пятерочка». Многим нашим клиентам удобно снимать наличные в магазине у дома. Эта услуга востребована, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Юга России и Северного Кавказа. В среднем наши клиенты снимают на кассах магазинов 2000 рублей».

Для того, чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 рублям и не превышать 5 000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой, выдаст наличные. Клиенты Сбера могут без комиссии снять до 5 000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки. Услуга по выдаче наличных осуществляется при наличии средств в кассе магазина.