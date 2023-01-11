Кубанский казачий хор выступил в госпитале перед участниками СВО Фото: пресс-служба Кубанского казачьего хора

Кубанский казачий хор выступил для раненых участников СВО. Артисты поддержали концертом проходящих лечение в ростовском госпитале.

Коллектив под руководством художественного руководителя Виктора Захарченко исполнил известные композиции, в том числе и казачьи походные песни. На концерте прозвучали гимн России, композиции «Русь», «Русские мы», «Никто, кроме нас», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Узенький проулочек», «Наш край – Россия», «Родина», «Офицеры», «Прощание славянки».

В финале концерта замначальника госпиталя, подполковник медслужбы Алексей Гусев вручил первому заместителю гендиректора Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко благодарственное письмо.

- Глядя на солдат, когда они на Вашем выступлении начинают подпевать знакомые каждому россиянину слова, улыбаться, хочется поблагодарить Кубанский казачий хор! Вы поднимаете боевой дух нашей освободительной армии, - обратился к коллективу Алексей Гусев.