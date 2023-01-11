После операции удаленное образование отправили на исследование Фото: t.me/kkb2krasnodar

В Краснодаре эндоскописты провели редкую операцию по удалению опухоли прямой кишки. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы №2.

Крупное образование удалили методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое.

- Это малоинвазивный способ удаления новообразований единым блоком, позволяющий избегать рецидивов. Такие операции крайне редки и проводятся в единичных клиниках страны, - рассказали в медучреждении.

Обнаруженная опухоль располагалась очень низко. При операции образование приподняли с помощью специального раствора. Затем эндоскописты удалили опухоль единым блоком в пределах здоровых тканей.

После успешной операции специалисты направили образование на исследование.

- Такая операция позволяет сохранить целостность толстой кишки и избежать операции, приводящей к инвалидизации, - отметили специалисты.