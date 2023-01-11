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НовостиОбщество11 января 2023 16:09

Губернатор Кубани посетил сельскохозяйственный техникум в Анапе

На базе учебного заведения создали образовательно кластер «Виноградарство и виноделие»
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев посетил Анапский сельскохозяйственный техникум. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев посетил Анапский сельскохозяйственный техникум. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани посетил сельскохозяйственный техникум в Анапе. Учебное заведение участвует в федеральной программы «Профессионалитет». На его базе создали образовательно-производственный кластер «Виноградарство и виноделие».

- В Краснодарском крае можно полноценно заниматься виноградарством и виноделием. Наши аграрии делают все для сохранения и развития этой уникальной отрасли. Обеспечить нам конкурентное преимущество сможет только собственная база вин. Мы должны быть лидерами. Первые шаги в этом закладываются именно в таких колледжах. Здесь студенты могут в полной мере овладеть знаниями и навыками, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что студенты занимаются на сельскохозяйственной технике, которая предназначена для работ полного цикла. Также для ребят созданы лаборатории и мастерские для изучения производственных процессов. Например, селекции саженцев, химического анализа и микробиологических исследований.

В Анапском сельскохозяйственном техникуме учатся 1300 студентов. Примерно 170 – заочно. Программа «Профессионалитет» дает возможность будущим работодателям участвовать в образовательном процессе. Также готовить специалистов под запросы конкретных предприятий. По ней уже обучаются 635 человек