Число жителей, мигрировавших за границу, увеличилось в два раза Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани миграционный прирост населения за год снизился почти в три раза. Число жителей края, выехавших за границу в период января-октября 2022 года, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

- Краснодарский край за указанный период покинули 22,4 тысячи человек. В 2021 году уехало около 10 тысяч жителей региона. Чаще всего люди уезжали на Украину. Их количество составило 8,4 тысяч человек. Также в Армению (5,9 тысяч) и Казахстан (2,1 тысяч), - стало известно по данным Краснодарстата.

Уточняется, что число прибывших на Кубань иностранцев составило 22,3 тысяч человек. При этом большинство граждан прибыло из стран СНГ. 7,2 тысячи человек переехало из Украины, 5,3 тысячи из Армении, 2,6 тысячи из Казахстана.

Кроме того, внутрирегиональная миграция уменьшилась на 15,1% или на 6,5 тысяч человек.