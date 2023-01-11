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НовостиОбщество11 января 2023 17:15

В Краснодаре из аварийного жилья расселят 274 человека

Люди переедут в течение года
Мария ЧАЛАЯ
Из аварийного жилья в 2023 году расселят 274 человека

Из аварийного жилья в 2023 году расселят 274 человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре из аварийного жилья расселят 274 человека. Планируется, что их переселят в течении года из 21 ветхого дома.

- 171 человека из 16 многоэтажек планируют переселить в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар». На эти цели направят 506 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в адресную краевую программу переселения входят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.