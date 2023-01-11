В Сочи завершат ремонт двух оползневых участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи ремонт двух оползневых участков на трассе А-147 завершат к лету. Дорогу около поселка Каткова Щель и Зубова Щель Лазаревского района восстановят.

- На участке трассы А-147 км 124+186 предстоит возвести 2 подпорные стены. Там в январе 2022 года обрушилась часть дорожного полотна. Новые стены будут состоять из 90 буронабивных и 16 буроинъекционных свай, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Уточняется, что этот участок дороги очень сложный участок. Он состоит из крутого поворота над отвесной пропастью глубиной в десятки метров.

Кроме того, планируется укрепление берега в русле реки Чемитоквадже. Вдоль течения соорудят еще одну подпорную стену из 81 металлической сваи. К их заглублению уже приступили специалисты. На этом же участке возведут водопропускное сооружение. Также восстановят асфальт на 160 пог. м.