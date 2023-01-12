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НовостиОбщество11 января 2023 22:05

На Кубани проведут День открытых дверей для студентов с работодателями

Так ученики смогут спланировать место своего будущего трудоустройства
Мария ЧАЛАЯ
Для студентов организуют День открытых дверей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для студентов организуют День открытых дверей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани проведут День открытых дверей для студентов с работодателями. Об этом сообщил глава Кубани на встрече с обучающимися производственного центра «Виноградарство и виноделие» в сельскохозяйственном техникуме в Анапе.

- Студенты должны планировать еще во время обучения, где они смогут трудоустроиться. Важно, чтобы работодатели видели своих будущих сотрудников, чтобы они могли приглашать к себе лучших ребят. Возможно, мотивировать стипендиями или другими мерами, - Вениамин Кондратьев.

Сообщается, что именно для этого в ближайшее время проведут День открытых дверей для предприятий на базе открытого кластера «Виноградарство и виноделие».