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НовостиОбщество12 января 2023 0:00

Проекты студентов из Адыгеи представят на педагогической ассамблее РАО

В финал вошли четыре проекта
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба АГУ

Фото: пресс-служба АГУ

Проекты студентов из Адыгеи представят на педагогической ассамблее РАО. В финал всероссийского конкурса молодежных образовательных проектов «Территория культуры» вошли четыре работы.

- Российской академией образования проводится конкурс молодежных образовательных проектов «Территория культуры». Всего для участия было подано более 300 работ. Финалистами конкурса стали 54 проекта. Они будут представлены на Международной педагогической ассамблее РАО, - сообщили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.

Уточняется, что ассамблея пройдет в Москве в апреле 2023 года.