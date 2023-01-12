Погода в Адыгее 12 января 2023: в горной части республики резкий подъем температур

Узнали, какой будет погода в Адыгее 12 января 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 12 января 2023 года.

В Адыгее 12 января синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха в республиканской столице повысится до +5 градусов. День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -7 градусов. Ветер восточный, 2 м/с.

В Лаго-наки столбики термометра пошли вверх. Днем в горной части республики воздух прогреется до + 10 градусов. Ветер восточный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер, юго-восточный, 2м/с.