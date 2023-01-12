Пенсионерка из Адыгеи хотела заработать на инвестициях и лишилась более 1,1 млн рублей

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда они перестали выходить на связь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсионерка из Адыгеи вложилась в инвестиции, чтобы заработать. По итогу женщина оформила на себя кредит и лишилась более 1,2 млн рублей из-за мошенников.

По словам местной жительницы, она увидела в соцсетях рекламное объявление об инвестициях. Но регистрацию проходить не стала. Тем не менее, вскоре с ней связались и неизвестные и предложили заняться инвестированием для заработка. В начале женщина внесла 17 тысяч рублей, а позже еще 88 тысяч из своих накоплений.

- Поддерживая разговор с помощью мессенджера, незнакомцы вскоре убедили потерпевшую оформить на себя кредит. Уведомление об одобренном займе поступило из банка в последних числах декабря. Получив на руки около миллиона рублей, майкопчанка направила деньги по указанным ей реквизитам. Однако, результата за этим так и не последовало, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», незнакомцы перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 1,1 млн рублей.