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НовостиОбщество12 января 2023 5:11

Пенсионерка из Адыгеи хотела заработать на инвестициях и лишилась более 1,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда они перестали выходить на связь

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда они перестали выходить на связь

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пенсионерка из Адыгеи вложилась в инвестиции, чтобы заработать. По итогу женщина оформила на себя кредит и лишилась более 1,2 млн рублей из-за мошенников.

По словам местной жительницы, она увидела в соцсетях рекламное объявление об инвестициях. Но регистрацию проходить не стала. Тем не менее, вскоре с ней связались и неизвестные и предложили заняться инвестированием для заработка. В начале женщина внесла 17 тысяч рублей, а позже еще 88 тысяч из своих накоплений.

- Поддерживая разговор с помощью мессенджера, незнакомцы вскоре убедили потерпевшую оформить на себя кредит. Уведомление об одобренном займе поступило из банка в последних числах декабря. Получив на руки около миллиона рублей, майкопчанка направила деньги по указанным ей реквизитам. Однако, результата за этим так и не последовало, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», незнакомцы перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 1,1 млн рублей.