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НовостиОбщество12 января 2023 5:38

Полиция Адыгеи задержала машину наркоторговца с крупной партией наркотиков

В автомобиле обнаружили пакеты с неизвестным порошком
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сотрудников полиции насторожило нервное поведение водителя

Сотрудников полиции насторожило нервное поведение водителя

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Майкопском районе Адыгеи полиция задержала машину наркоторговца. 35-летний житель Майкопа нервно себя вел и отказался от медосвидетельствования.

- Сотрудники ДПС в присутствии понятых произвели личный осмотр вещей майкопчанина, находящихся в транспортном средстве и обнаружили там несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Найденное вещество отправили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что внутри пакетов находился синтетический наркотик - соль. Общая масса находки составило около 1,3 грамма. Возбуждено уголовное дело.