Глава Адыгеи поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Мурат Кумпилов пожелал работникам и ветеранам ведомства крепкого здоровья и благополучия в служении своей стране. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 12 января празднуют День работников прокуратуры. Глава Адыгеи поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

- Выражаю слова глубокой признательности всем, кто посвятил годы своей жизни служению Закону, России и ее народу. Особая благодарность –ветеранам ведомства, внесшим достойный вклад в развитие прокуратуры Республики Адыгея, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Также Мурат Кумпилов пожелал работникам и ветеранам ведомства крепкого здоровья и благополучия в служении своей стране.