Прямые регулярные авиарейсы запустят из Владивостока в Сочи

Рейсы в Сочи будут осуществляться два раза в неделю Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания «Ай Флай» запускает полетную компания из аэропорта Владивостока в Сочи. Также полеты будут осуществляться в Минеральные Воды.

- Программа полетов запланирована на период с 10 июня по 27 сентября 2023 года, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Владивостока.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рейсы в Сочи будут осуществляться два раза в неделю - по средам и субботам. Вылет запланирован в 05:20 часов. Время полета - 10 часов.

К слову, билет до Сочи можно купить минимум за 20 538 рублей. Самый дорогой вариант - 27 538 рублей.