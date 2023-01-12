Сотрудники мэрии Краснодара скрыли доходы на 13,6 млн рублей

Проверки продолжаются

В администрацию Краснодара нагрянула с проверкой прокуратура. Надзорное ведомство выявило нарушения в департаменте архитектуры и градостроительства. По одному из выявленных несоответствий возбудили уголовное дело.

- Выявлены факты трудоустройства без диплома о высшем образовании. Возбуждено дело по факту использования заведомо подложного документа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме этого, чиновники предоставили недостоверные сведения о своих доходах и доходах членов семьи. Так, сотрудники мэрии сокрыли доходы на сумму более 13,6 млн рублей, обязательства имущественного характера – более 8 млн рублей, счета в кредитных организациях.

К дисциплинарной ответственности привлечено пять человек, двое после проверки уволились по собственному желанию.

В настоящее время прокуроры проводят еще проверки в отношении трех чиновников, которые купили недвижимость на неподтвержденные доходы.