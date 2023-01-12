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НовостиОбщество12 января 2023 6:37

Сочи стал самым популярным направлением для незапланированного отдыха

53% туристов уезжали на курорт спонтанно
Ангелина НАЗАРЧУК
Туроператоры назвали популярные направления для незапланированного отдыха.

Туроператоры назвали популярные направления для незапланированного отдыха.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туроператоры проанализировали статистику продаж путевок в города России. Специалисты рассматривали период с 20 декабря по 5 января. Туроператоры назвали популярные направления для незапланированного отдыха.

Больше всего туристы уезжали спонтанно в Сочи - 53%. На курорта Кавказских минеральных вод неазапланированно покупали путевки 14%. А в Санкт-Петербург неожиданно улетали 8%.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, на новогодние каникулы туры бронировали на 68% больше, чем за аналогичный период 2022.