Сочи стал самым популярным направлением для незапланированного отдыха

Туроператоры назвали популярные направления для незапланированного отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туроператоры проанализировали статистику продаж путевок в города России. Специалисты рассматривали период с 20 декабря по 5 января. Туроператоры назвали популярные направления для незапланированного отдыха.

Больше всего туристы уезжали спонтанно в Сочи - 53%. На курорта Кавказских минеральных вод неазапланированно покупали путевки 14%. А в Санкт-Петербург неожиданно улетали 8%.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, на новогодние каникулы туры бронировали на 68% больше, чем за аналогичный период 2022.