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НовостиОбщество12 января 2023 6:44

На горнолыжных курортах Сочи начали продавать единые сезонные ски-пассы

Продажи стартовали 12 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря ски-пассу туристы могут кататься на всех трассах курортов.

Благодаря ски-пассу туристы могут кататься на всех трассах курортов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Горнолыжные курорты Сочи начали продавать единые сезонные ски-пассы. Продажи стартовали 12 января. Благодаря ски-пассу туристы могут кататься на всех трассах курортов.

- Единый ски-пасс начнет действие на всех трех курортах: горно-туристическом центре ПАО "Газпром", "Роза Хутор" и "Красная Поляна", - сообщили в пресс-службах горнолыжных курортов.

Лыжникам и сноубордистам доступно более 177 километров трасс благодаря единому ски-пассу. Билет можно купить только в кассах курортов.