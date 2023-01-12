На горнолыжных курортах Сочи начали продавать единые сезонные ски-пассы

Благодаря ски-пассу туристы могут кататься на всех трассах курортов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Горнолыжные курорты Сочи начали продавать единые сезонные ски-пассы. Продажи стартовали 12 января. Благодаря ски-пассу туристы могут кататься на всех трассах курортов.

- Единый ски-пасс начнет действие на всех трех курортах: горно-туристическом центре ПАО "Газпром", "Роза Хутор" и "Красная Поляна", - сообщили в пресс-службах горнолыжных курортов.

Лыжникам и сноубордистам доступно более 177 километров трасс благодаря единому ски-пассу. Билет можно купить только в кассах курортов.