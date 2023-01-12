Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Сочи снизилась благодаря своевременной вакцинации

Врачи наблюдают осложнения гриппа у непривитых взрослых. Фото: администрация Сочи

В России показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом растет. Однако в Сочи сезонные значения не превышены. Врачи наблюдают осложнения гриппа у непривитых взрослых.

- Всплеска заболеваемости нет: своевременно и эффективно была выстроена работа с региональным Минздравом и Роспотребнадзором по вакцинации, - заявил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте продолжают проводить ревакцинацию от коронавируса. Администрация Сочи также планирует усилить работу по дезинфекции общественных мест и транспорта.