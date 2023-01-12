В Майкопе жителей семи улиц ждут перебои со светом из-за ремонтных работ

В Майкопе жителей семи улиц ждут перебои со светом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жителей семи улиц ждут перебои со светом. На протяжении дня специалисты будут проводить ремонтные работы.

- В связи с техническим перевооружение ТП-302 по улице Ростовской в течение дня специалисты Майкопской ТЭЦ будут производить перераспределение нагрузок по отходящим линиям электропередачи, - рассказали в пресс-службе городской ТЭЦ.

Без электричества могут остаться следующие улицы: Ростовская (от Школьной до Челюскинцев), Школьная (от Ростовской до Чехова), Бутаревского (от Ростовской до Приреченской) и Приреченская. Также отключения затронут три переулка: Глухой, Нижний и Речной (от Ростовской до Набережной). Отключение электроэнергии будут производить на 15-20 минут.