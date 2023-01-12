На Кубани в 2023 году планируют установить 47 быстрых зарядных станций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае построят 47 быстрых зарядных станций. Водители электрокаров смогут найти их через приложение на телефоне. Чтобы зарядить машину нужно будет всего 30-45 минут.

- Зарядки для электротранспорта появятся в рамках государственной концепции развития электрозарядной инфраструктуры. В 2022 году появились в крае 89 электрозарядных станций, 13 из них - на федеральной трассе. Остальные 76 – в крупных городах и на дорогах регионального значения, — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На трассе М4-Дон и региональных автодорогах водители могут ориентироваться через мобильное приложение «Sitronics Elektro». В Анапе, Геленджике, Краснодаре, Новороссийске и Туапсинском районе — «IT Charge», «Electro.cars», для города Сочи действует «Brixby – зарядки».