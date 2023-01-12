Муниципальную систему оповещения и видеонаблюдения продолжат развивать в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ

Муниципальную систему оповещения и видеонаблюдения продолжат развивать в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в краевом центре продолжат улучшать комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». Его планируют дополнить системой «Умный шлагбаум», которая позволит беспрепятственно проезжать машинам оперативных служб к месту работ.

Кроме того, в Краснодаре готовят концепцию развития системы видеонаблюдения. Она позволит расширить зоны охвата территории за счет увеличения числа видеокамер и внедрения сервисов интеллектуального видеонаблюдения с искусственным интеллектом и нейросетями. Это, в частности, помогает в поиске находящихся в розыске лиц, находящихся в розыске.

- Мы понимаем, что в условиях СВО должны всеми способами обеспечить надежную защиту и безопасность жителей города. Все это требует поиска новых путей и подходов в вопросах гражданской защиты, повышения устойчивости функционирования организаций, - отметил замглавы города Игорь Михайлов.

По его словам, в Краснодаре в том числе необходимо дополнительно построить 14 пожарных депо. В настоящее время разрабатывается проект здания пожарного депо на шесть выездов в поселке Березовом. Отмечается, что это позволит обеспечить пожарную безопасность жителей северной части города.