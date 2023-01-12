С выздоровлением выписаны 43 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 49 новых случаев заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у годовалого ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Сочи прибавилось 12 пациентов, в Краснодаре - 11, в Новороссийске – 5, в Приморско-Ахтарском районе - 4. По два положительных результата получено в Ейском, Кавказском, Новокубанском и Тихорецком муниципалитетах.

По одному новому заболевшему зарегистрировано в Анапе, Динском, Кореновском, Красноармейском, Кущевском, Новопокровском, Отрадненском, Северском и Славянском районах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 43 пациента. От осложнений заболевания скончался один человек.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом 153 человека, в стационарах – 67, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.