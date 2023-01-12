Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Слова поздравления Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

- Более трехсот лет работники ведомства стоят на защите интересов жителей. Прошлый год стал для всех проверкой на прочность. Но мы достойно справились со всеми вызовами и трудностями, - отметил глава региона.

Так, совместно с прокуратурой в крае 3,5 тысячи работникам выплатили положенную зарплату. Кроме того, в регионе восстановили права свыше 11 тысяч дольщиков.

- Сотрудники ведомства продолжали контролировать реализацию госпрограмм и нацпроектов, помогали восстановить справедливость в самых сложных ситуациях. Спасибо за слаженную совместную работу, профессионализм и преданность службе, - поблагодарил Вениамин Кондратьев.

День работника прокуратуры России отмечается 12 января. Профессиональный праздник установлен в декабре 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина.