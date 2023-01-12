Мэр Сочи встретился с разработчиками платформы «Умный город»

Глава города обсудил план реализации проекта. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с разработчиками цифровой платформы «Умный город Сочи». Глава города обсудил план реализации проекта.

- «Умный Город» позволяет эффективно управлять всей городской инфраструктурой: от ЖКХ до транспорта, контролировать исполнение долгосрочных задач по отраслям, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на первом этапе разработают сервис для передачи сообщений и фотографии. Благодаря новому разделу на официальном сайте администрации жители смогут получить информацию о результатах работы.