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НовостиОбщество12 января 2023 9:03

Мэр Сочи встретился с разработчиками платформы «Умный город»

Они обсудили план реализации проекта
Ангелина НАЗАРЧУК
Глава города обсудил план реализации проекта. Фото: администрация Сочи

Глава города обсудил план реализации проекта. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с разработчиками цифровой платформы «Умный город Сочи». Глава города обсудил план реализации проекта.

- «Умный Город» позволяет эффективно управлять всей городской инфраструктурой: от ЖКХ до транспорта, контролировать исполнение долгосрочных задач по отраслям, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на первом этапе разработают сервис для передачи сообщений и фотографии. Благодаря новому разделу на официальном сайте администрации жители смогут получить информацию о результатах работы.