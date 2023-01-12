Губернатор Кубани рассказал, будут ли льготы на оплату детского сада семьям погибших в зоне СВО

Вениамин Кондратьев

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Глава региона подвел итоги прошло года и ответил на вопросы жителей. Первые из них касались мобилизованных и их семей. Вопрос в чат-бот телеграма прислала девушка из Мостовского района, она спросила, будут ли в регионе льготы на оплату детского сада семьям погибших в зоне СВО.

- Мы предусмотрели в бюджете средства на поддержку мобилизованных. Льготы должны работать. С точки зрения той цены, которой платят мобилизованные, льготы - это ничто, - сказал Кондратьев.

Губернатор поручил в прямом эфире коллегам проработать этот вопрос и предоставить информацию по введению таких мер поддержки на Кубани.