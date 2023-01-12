Мэр Краснодара следит за «Прямой линией» губернатора и готов ответить на вопросы горожан Фото: t.me/emnaumov

В Краснодарском крае началась «Прямая линия» губернатора. Глава региона в прямом эфире с 12:00 отвечает на вопросы жителей.

Мэр Краснодара следит за «Прямой линией» губернатора и готов ответить на вопросы горожан. Об этом Евгений Наумов сообщил в своем telegram-канале.

- Вместе с коллегами и неравнодушными жителями участвуем в «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева. Готов ответить на вопросы горожан, - обратился Евгений Наумов к жителям краевого центра.