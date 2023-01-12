Движение на трассе в Сочи перекрыли из-за разлива топлива

Последствия аварии устраняет дорожно-эксплуатационная служба.

В Сочи на трассе А-147 перевернулся бензовоз. ЧП произошло 12 января. После опрокидывания большегруза на трассу, разлилось топливо. Дорожникам пришлось полностью перекрыть движения.

- На 68-м км дороги Джубга - Сочи произошел разлив топлива на проезжую часть. С 11:30 движение в обе стороны ограничено для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, последствия аварии устраняет дорожно-эксплуатационная служба.