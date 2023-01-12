Спорткомплекс «Альтаир» в Тихорецке откроют 1 августа 2023 года

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов задал житель Тихорецка, мужчина спросил про спорткомплекс «Альтаир». Местные жители пожаловались на то, что стройка объекта затянулась. Глава региона связался в прямом эфире с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным, чтобы получить ответ из первых уст по поводу этого вопроса.

- Хотел поблагодарить вас, Вениамин Иванович, за выделения средств на строительство комплекса. Это действительно важный и волнующий объект для нашего города. Дело в том, что подрядчик должен был выполнить работы до конца 2022 года, но не справился с обязанностями. Мы расторгли контракт и заключили договор с новой подрядной организацией. По новым срокам спорткомплекс введут в эксплуатацию до 31 июля 2023 года, - пояснил Перепелин.

Глава Тихорецкого района пообещал Вениамину Кондратьеву и жителям города и района, что открытие спорткомплекса «Альтаир» состоится 1 августа 2023 года.