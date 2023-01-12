Губернатор Кубани поручил начать снос и строительство нового детского сада в Тимашевском районе с 1 июня 2023 года. Об этом Вениамин Кондратьев заявил во время прямой линии с жителями Краснодарского края.

Он получил вопрос от жительницы Новокорсунской. Она заявила, что единственный детский сад в станице закрылся год назад. Его признали аварийным и отправили на реконструкцию. Но она до сих пор не началась.

Во время прямого эфира глава Кубани связался с главой района – Андреем Палием – и поручил сдвинуть начало строительства сооружения с августа на июнь 2023 года.

- Если вы себе пять месяцев закладываете как подушку безопасности, то у вас что-то идет не так. Если в феврале у вас будут деньги, то руки в ноги – и вперед. А вы что-то считаете. Я за вас посчитал, что к первому июня вы сможете выйти на снос объекта и строительство нового. А вы закладываете пять месяцев, на что? На безделье, на команду, которая с вами сидит? Решение принято. Первого июня вы приступаете к сносу. У вас есть время подвести итоги, подготовить документы, провести конкурсы, процедуры и летом приступить к демонтажу детского сада, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.