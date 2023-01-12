Освещение на улицах Шоссейной и Школьной в Мысхако появится до конца января. Об этом заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко во время «Прямой линии с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьев».

К главе региона обратилась местная жительница. Она попросила решить вопрос с освещением пешеходных переходов на улицах Шоссейной и Школьной.

- Вопрос понятный для людей. Мы расширяемся. От прежнего Мысхако почти ничего не осталось. Это современный город с небоскребами, кварталами, микрорайонами. Новостройки должны быть качественными. Это делается в интересах людей. Мы строим комплексно, с детскими садами, школами, зелеными зонами, тротуарами, дорогами, освещением. А если строить без этого, то зачем вообще строить? Так, как расширяется Новороссийск, растут всего 2-3 города в крае, – подчеркнул глава региона.

- До конца января обязательно все сделаем, организуем освещение. Именно комплексный подход к развитию всех инфраструктурных объектов, будь то линия освещения воды, канализации, дороги. Все это должно развиться комплексно. Вы развернули градостроительную политику нашего края. И в нашем городе это чувствуется, жители уже видят результат, – сказал Кравченко.