В Новороссийске не планируют изменять границы утвержденной природоохранной территории Цемесской рощи

Глава региона отвечает на вопросы жителей в прямом эфире

В Краснодарском крае продолжается «Прямая линия» с губернатором Вениамином Кондратьевым. Жители Новороссийска обратились к главе региона с вопросом об особо охраняемой природной зоне – Цемесской роще.

Границы природоохранной территории утвердили в 2018 году. Но жители города опасаются, что по новому Генплану утвержденные границы Цемесской рощи изменят.

- На самом деле соглашусь с жителями о том, что много было инициировано, чтобы сохранить зеленые территории. Если они такими стали, то точно никто их не сможет включить в застройку. Ни в коем случае там, где зеленые насаждения есть, ни в коем случае не застраивать. Согласен с жителями, что лучше предупредить ситуацию и, если есть тревога, то среагировать на вопрос, - сказал глава региона.

Как отметил в прямом эфире мэр Новороссийска Андрей Кравченко, новый Генплан не предусматривает застройку в зоне Цемесской рощи.

- Да, остается в прежних границах, - сказал глава города-героя.