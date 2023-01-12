Губернатору Кубани пожаловались на дефицит поликлиник в Краснодаре

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов задала мама в декрете, жительница улицы Петра Метальникова города Краснодара. Женщина обратила внимание на проблему дефицита поликлиник – в районе она всего одна – №13.

- Мы в этом году приступаем к строительству девяти поликлиник в городе. Давайте спросим у мэра Краснодара, появится ли именно в этом районе соцучреждение, - попросил ответить на вопрос Кондратьев Евгения Наумова.

Глава города отметил, что в районе Петра Метальникова поликлиника на стадии разработки проекта.

- Девять поликлиник, о которых вы сказали, не входят в эту зону. Но большая проектируется на пересечении улиц Ростовского шоссе и Пригородной. Еще одна – в районе улицы Московской. Также предусмотрен участок для поликлиники на 150 мест на пересечении улиц Петра Метальникова и Московской, - сказал Наумов.

До конца года приступят к строительству поликлиники 750 мест в районе Московской в сентябре 2023 года. Губернатор поручил ускорить темпы и выйти 1 июня 2024 года на строительство поликлиники на улице Петра Метальникова.