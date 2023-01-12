Пробки в городе на некоторых магистралях наблюдаются не только в часы пик. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

С каждым годом ситуация на дорогах Краснодара ухудшается из-за стремительного роста количества автомобилей. Одна из приоритетных задач для дальнейшего развития города - решение транспортных проблем. Губернатор Кубани назвал способ, как решить проблему огромных пробок в Краснодаре.

Мы сегодня максимально пытаемся решать проблемы пробок в Краснодаре, но это тоже недешево, потому что как такового решения нет. Улицы мы не расширим. Нам без дорог эстакадного типа не обойтись. То есть это дороги на эстакаде на уровне пятых-шестых этажей домов, чтобы мы могли как-то хотя бы развязки сделать, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но во-первых, это очень накладно для бюджета региона, а во-вторых из-за плотности существующей застройки строительство эстакад потребует изъятие участков, в том числе, где люди живут. А это вряд ли понравится жителям города. Даже если будет деньги, никто не захочет переезжать ради решения пробочной проблемы.

По словам губернатора, в городе продолжают искать всевозможные решения, чтобы избежать заторов в Краснодар.