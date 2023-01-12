Западный обход в Краснодаре расширят. Об этом заявил глава города Евгений Наумов во время «Прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьев».

К главе региона обратился житель района «Южане». Он спросил, планируется ли расширение Западного обхода. Так как район активно застраивается, а на участке уже образуются огромные пробки.

- Моя точка зрения имеет значение, когда даст результат, который вас устроит, – подчеркнул губернатор. - Я с вами согласен, строительство идет в рамках правил землепользования, со всеми требованиями. Но застройка огромная. Конечно, должны быть магистрали. И они должны отвечать тем объемам строительства, что уже есть.

- Все данные просчитаны. С минтрансом края было разработано моделирование по данному району. Плюс уже подписано концессионное соглашение, чтобы решить транспортный вопросы. Мы пускаем трамвай с Западного депо до Немецкой деревни и оттуда – до Города спорта. А затем уводим его на улицу Петра Метальникова. Чтобы реализовать соглашение – оно очень объемное – этот участок будет передан из краевой собственности в муниципальную. Чтобы он был в одних руках. И мы решали вопросы с расширением обхода. Это наша широкая городская улица. Через Дальний Западный обход мы пустим транзитный транспорт, уберем его из Краснодара. И здесь получим четыре полосы в две стороны, а по центру – трамвай. Он обеспечит беспрепятственный доступ жителей к домам. Стройка идет активная. Вместе с минтрансом мы просчитали вопросы и перешли к реализации. Год у нас уйдет на проектирование. Реализация расширения начнется с 2024-го. Он будет увеличен на всем протяжении до «Баскет Холла». Потом пойдет до улица Пригородской. Еще мы решаем вопросы увода трафика большегрузов, который едет на полигон. Он идет через Немецкую деревню. У нас есть проект – Почтовый тракт – он отправит фуры напрямую на полигон. И мы разгрузим данный промежуток трассы на Западном обходе, – заключил мэр города.