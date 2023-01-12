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НовостиОбщество12 января 2023 10:34

Губернатор заявил, что Кубань рада переселенцам из Херсонской области

Регион примет всех желающих проживать на территории края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов задала жительница из Херсонской области: «Может ли получить сертификат человек, который хочет жить и работать в Краснодарском крае, но имеющий прописку на левом берегу Днепра, там абсолютно нет работы и условий для проживания».

Глава региона сказал, что Кубань готова принять всех желающих.

- Пожалуйста, приезжайте, ищите. Вы такие же как мы, вы в таких же правах. Исходите из того, что где-то нужно быть более активным и настойчивым. Вместе будем развивать экономику. Мы абсолютно равны. Мы вам рады! – сказал Кондратьев.