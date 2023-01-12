Губернатор Кубани назвал необходимым развитие городской агломерации в Краснодаре

Глава региона отвечает на вопросы жителей в прямом эфире

В Краснодарском крае продолжается «Прямая линия» губернатора Вениамина Кондратьева. Большинство вопросов в том числе поступают от жителей Краснодара. Во время одного из обращений глава региона назвал необходимым развивать городскую агломерацию.

- Улицы мы не расширим. Краснодар перенаселен, мы должны развивать городскую агломерацию, чтобы разгрузить центр. Куда еще строить высотки в центре? Мы уже нигде ничего не можем построить, нет просто участков, - сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, необходимо качественно развивать инфраструктуру вокруг краевого центра.

- Как бы кто ни хотел жить в Краснодаре, город с точки зрения большого центра себя исчерпал. Иначе мы добьемся общей остановки всего, - отметил глава региона.