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НовостиОбщество12 января 2023 10:49

В Краснодаре заменят почти 1,4 километра дорожного полотна на улице имени Полины Осипенко

На участке также появится новая разметка и дорожные знаки
Валерия ГОДОВНИКОВА
В ближайшее время дорожники заменят старый асфальт на новое покрытие. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В ближайшее время дорожники заменят старый асфальт на новое покрытие. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре заменят почти 1,4 километра дорожного полотна на улице Полины Осипенко. Асфальтированная дорога появится на участке от улицы Ставропольской до Болотникова.

- На данный момент дорожники снимают старые бортовые камни. В ближайшее время на улице имени Полины Осипенко уберут старый асфальтобетонный слой, после чего уложат новое покрытие, установят дорожные знаки, нанесут разметку, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках в прошлом году в городе отремонтировали 30 километров дорог.