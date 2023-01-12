За 2022 год количество судебных банкротств в России увеличилось в 1,5 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский край занял первое место в России по числу судебных банкротств. На Кубани показатель составил 13,95 тысяч. Данные приводит «Федресурс».

На втором и третьем месте оказались Московская область (13,47 тысяч) и Москва (13,43 тысяч). На четвертом месте по числу судебных банкротств оказался Башкортостан - 11 тысяч. Пятерку замыкает Свердловская область с показателем 10,9 тысяч.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за 2022 год количество судебных банкротств в России увеличилось в 1,5 раза. Это на 44,2% больше по сравнению с 2021 годом.