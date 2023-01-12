Кондратьев о газификации хутора на Кубани: «Когда труба мимо идет, а газ в хату не заходит - обидно»

На Кубани газификация выполнена более чем на 85%.

Люди, проживающиее в хуторе Романчуков Отрадненского района края, обратились к Вениамину Кондратьеву за помощью. Во время прямой линии жители рассказали, что в населенном пункте проживают в основном пенсионеры. Люди утверждают, что у них нет средств, чтобы оплатить проект и подключиться к газу. Свой дом они все еще обогревают с помощью дров.

- Давно мечтаем о том, чтобы у нас был провели сетевой газ. Но много трудностей возникают на нашем пути. Самая большая - это финансирование. Схему на газификацию хутора оплатила администрация Удобненского сельского поселения. Но проект, который стоит где-то порядка 5 млн рублей, администрация не может оплатить. Мы - хуторяне, собрать такую большую сумму тоже не в силах, - обратился к главе региона один из жителей Романчуков.

Жители хутора попросили помочь в газификации населенного пункта.

- Когда труба мимо идет, а газ в хату не заходит - обидно, - тут же ответил глава региона, услышав вопрос жителей. - Мы сегодня подходим системно к тому, чтобы газ был в каждом населенном пункте. У нас четыре муниципальных образования вошли в Федеральную программу, чтобы еще больше поднять процент газификации и довести газ туда, где его нет. Ваш вопрос возьму на контроль. Свяжемся с главой, просчитаем, сколько это стоит. Если труба в 1,5 километрах от вашего хутора проходит, то постараемся, чтобы газ был у вас в домах.