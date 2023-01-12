Губернатор ответил, почему в торговые центры Краснодара не заходят отечественные производители

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Кубани Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов задала жительница Краснодара, она сказала, что после ухода иностранных компаний с российского рынка наши торговые центры выглядят уныло и пусто. Женщина спросила, могут ли наши производители одежды заполнить площади.

- Мы создаем все условия, чтобы ведение бизнеса было комфортным: например, компенсируем до 30% производствам, которые замещают импорт. Это большие деньги. Такие меры принимаются для того, чтобы инвесторы, в том числе, хотели вкладывать и в легкую промышленность. Упираемся в проблему – поставка тканей. Хлопок мы в России не производим. Хлопчатобумажная продукция завозится. Есть определенный дефицит с логистикой. Есть совокупность факторов из-за чего непросто таким производителям. Но повторю, для тех, кто хочет инвестировать в легкую промышленность, мы максимально создали комфортные условия – налоговые льготы, преференции. В рамках поддержки Фонд промышленности докапитализировали до 5 млрд рублей. Такой займ под 4-6% ни один банк не даст. Но инвесторы, даже имея льготы, просчитывают всю логическую цепочку. И здесь есть трудности в поставке сырья. Мы подумаем, как преодолеть этот момент и заполнить ниши нашими производителями, - отметил Кондратьев.