Фото администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани раскритиковал отсутствие инфраструктуры на участках для многодетных семей под Краснодаром. Эти земли люди получили еще в 2017 году. Об этом стало известно во время «Прямой линии с Вениамином Кондратьевым».

К главе региона обратилась местная жительница. Она стала одной из 628 обладательниц участков для многодетных семей в поселке Пригородном под Краснодаром. Однако за пять лет здесь не появилось никакой инфраструктуры, включая электроэнергии и дорог.

- Я сам активно пинал эту ситуацию в 2017 году. Иначе сказать не могу. Чтобы участки были у многодетных семей. В прошлом году мы выделили только 3,5 тысячи участков при потребности – в 40. Мы ввели компенсацию – по 300 тысяч рублей. Если у нас нет возможности предоставить участок, люди могут получить эти деньги. Но кто получил участки, должны иметь возможность строиться. А если там массив, который предоставили еще в 2017 году, и до сих пор ничего нет. Пять лет прошло, а там конь не валялся. Они ждут. Цены уже выросли на материалы. Люди бы давно построились, дети взрослыми стали. А там ковыль, как рос, так и растет. Даже близко не видно, чтобы была попытка проложить инженерную инфраструктуру. Хотя бы улицы отсыпьте, покажите начало жизнь в районе. А потом дойдем и до электричества. Давайте на следующей неделе проведем совещание под моим руководством. Я хочу понять, почему многодетные семьи не могут строить дома на уже выданных участках, – заявил губернатор.