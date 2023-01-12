Тротуар на окраине станицы Стародеревянсковской Кубани построят к 1 сентября

Глава региона отвечает на вопросы жителей в прямом эфире

В Краснодарском крае продолжается «Прямая линия» с губернатором Вениамином Кондратьевым. С вопросом к главе региона обратилась жительница станицы Стародеревянсковской Каневского района.

По словам женщины, на окраине поселения по улице Кубанской около 30 лет нет пешеходного тротуара. Жителям, в том числе детям, приходится добираться прямо по проезжей части – вблизи быстро проезжающего транспорта.

- Здесь, наверное, надо понимать, есть ли в планах у главы района в том числе тротуар на вашей улице. Если вы говорите, что машины ездят, это не улица, а, наверное, полоса препятствий. Конечно, тут тротуар крайне необходим, - отметил губернатор.

В прямом эфире Вениамин Кондратьев обратился в главе региона. По словам Александра Герасименко, начать работы по улице Кубанской запланировано в апреле.

- Мы запустили конкурсные процедуры, в течение месяца проведем, в апреле начнем делать, зимой работы выполнять невозможно, - отметил Александр Герасименко.

Как уточнил глава муниципалитета, завершить строительство тротуара в станице Стародеревянсковской планируют к 1 сентября.