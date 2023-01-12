Новая школа появится на месте техникума в Апшеронском районе. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова во время «Прямой линии с главой Кубани Вениамином Кондратьевым».

К губернатору обратилась жительница Хадыженска. Она рассказала, что ближайшую школу закрыли, а остальные заведения оказались переполнены. Поэтому дочка вынуждена учиться во вторую смену и возвращаться домой поздно, хотя рядом с домом пустует здание бывшего техникума.

- Раньше это была школа. Но в 2010 году ее передали частному технику. Но здание можно реконструировать, вернуть школу. Проблему заключается в отсутствии в школе спортивного зала. Его придется достраивать. Но мы думаем, что лучше сделать это (вернуть здание техникума). Реконструкция обойдется дешевле (чем строительство новой школы). Планируем вписаться в приемлемые сроки, которые устроили бы всех. Школа будет рассчитана на 220 мест. То есть мы полностью уведем детей из второй смены в другом учебном учреждении, – подчеркнула Анна Минькова.

- В этом году мы предусмотрели 122 миллиарда на строительство школ, детсадов, поликлиник, центров единоборств. Финансирование строительства социальных объектов в крае увеличилось в 1,7 раза, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что в прошлом году на Кубани открылись 15 новых школ. В 2023-м двери распахнут еще 20 учебных заведений.