Детский сад на 240 мест начнут строить 1 октября в Витязево под Анапой

Детский сад будет рассчитан на 240 мест. Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из вопросов на прямую линию с губернатором Кубани задала жительница курортного поселка Витязево, что находится под Анапой. По словам женщины, населенный пункт стремительно развивается, однако сегодня на его территории функционирует лишь один детский сад. Вопрос Вениамин Кондратьев переадресовал мэру Анапы, который сообщил, что строительство нового дошкольного учреждения начнется уже 1 октября 2023 года.

- Сегодня в Витязево проживает чуть более 15 тысяч человек. Действительно, сегодня функционирует только один детский сад. Но в прошлом году мы закончили формирование и утверждение генерального плана. Согласно документу, планируется построить порядка четырех детских садов с перспективе на 10 лет, - сказал мэр курорта Василий Швец. - Сегодня уже благодаря вашему решению и поддержки мы получили земельный участок из краевой собственности.

По словам мэра Анапы, уже в феврале 2023 года начнется проектирование детского сада.

- Я думаю, что где-то в третьем квартале этого года мы приступим к строительно-монтажным работам. У нас есть уверенность, что к концу 2024 года новый детский сад на 240 мест в нашем большом курортном поселке появится, - добавил Василий Швец.