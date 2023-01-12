Строительство водозабора в станице Марьянской Кубани планируют начать в мае

Глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы жителей

В Краснодарском крае продолжается «Прямая линия» с губернатором Вениамином Кондратьевым. С вопросом к главе региона обратилась жительница станицы Марьянской Красноармейского района.

По словам женщины, коммуникации в поселении не справляются с нагрузкой. Жителям станицы пообещали строительство нового водозабора. Летом 2022 года они получили ответ о том, что работы запланированы на 2023-2024 годы. Однако в конце 2022 года жителям сообщили, что станица не входит в список поселений, для которых рассчитаны средства на 2023 год.

- Марьянская – огромная станица, но это не жизнь. Здесь не надо ничего рассуждать, ничего говорить, просто взять и сделать. Бумага все стерпит, а человек нет, - отметил губернатор.

Как сообщил в прямом эфире глава муниципалитета Юрий Васин, сроки работ в станице не переносили.

- В прошлом году изготовлена проектно-сметная документация, подготовлена заявка на строительство новых двухступенчатых водозаборных сооружений, получено заверение, что в этом году мы проведем процедуру торгов и начнем строительство, срок строительства – 11 месяцев, - сказал Юрий Васин.

Отмечается, что стоимость строительства оценена в 168 млн рублей. По словам министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Прошунина, договор с муниципалитетом на выделение средств заключат до конца недели. После конкурсных процедур в станице приступят к строительству водозабора. Начало работ запланировано на 1 мая.