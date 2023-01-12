Губернатор рассказал о перспективах IT-отрасли на Кубани

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов, поступивших в чат-бот телеграма, касался IT-сферы. Молодой человек спросил про нехватку кадров и о том, что делают в регионе, чтобы привлечь IT-специалистов.

- IT-отрасль очень необходима. Мы должны быть впереди планеты всей по технологиям. В крае очень талантливая молодежь. Мы должны создать им комфортные условия. Это тоже бизнес. На Кубани максимально уменьшили налоговую ставку - от 6 до 1% по налогу. Налоговый вычет с 50% подняли до 70%. В других регионах не создают таких условий, - отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что на Кубани планируют запустить IT-производства, в том числе беспилотников.