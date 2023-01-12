Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 12:13

Губернатор рассказал о перспективах IT-отрасли на Кубани

В регионе разрабатываются все необходимые меры поддержки для специалистов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Вениамин Кондратьев на прямой линии с жителями региона

Прямая линия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева началась 12 января. Один из вопросов, поступивших в чат-бот телеграма, касался IT-сферы. Молодой человек спросил про нехватку кадров и о том, что делают в регионе, чтобы привлечь IT-специалистов.

- IT-отрасль очень необходима. Мы должны быть впереди планеты всей по технологиям. В крае очень талантливая молодежь. Мы должны создать им комфортные условия. Это тоже бизнес. На Кубани максимально уменьшили налоговую ставку - от 6 до 1% по налогу. Налоговый вычет с 50% подняли до 70%. В других регионах не создают таких условий, - отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что на Кубани планируют запустить IT-производства, в том числе беспилотников.