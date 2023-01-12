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НовостиОбщество12 января 2023 12:13

Проблемы обманутых дольщиков на Кубани будут решены до конца 2023 года

Об этом заявил глава региона
Алексей ГУК
Фото администрации Краснодарского края

Фото администрации Краснодарского края

Проблемы обманутых дольщиков на Кубани будут решены до конца 2023 года. Об этом заявил Вениамин Кондратьев во время прямой линии.

- Сейчас жилье ждут сотни семей, а ждали – тысячи. И я благодарен своим коллегам, Андрею Алексеенко, который был вице-губернатором, который курировал вопрос. Когда перед зданием администрации стояли тысячи обманутых дольщиков. Менялись только цветы жилеток. Но проблема решалась. И это делалось результативно, год от года. Я не сомневаюсь, что уже в этом году эту проблему мы закроем. Я благодарен дольщикам, которые набрались терпения, поверили. Это не вина власти. Есть, мягко говоря, нечестные застройщики. Власть им поверила, дала разрешения на строительство. И они ее подвели, обманули людей. А теперь власть выполняет обязательства бизнеса. На сегодня мы закрываем эту проблему. И делаем это за счет средств краевого бюджета. Чтобы люди получили свои квартиры, – подчеркнул глава региона.

- ЖК «Радуга» – один из наших проблемных объектов с большой истории. В прошлом году уделили много времени на расторжение договора с предыдущим недобросовестным подрядчиком. Но до конца года объекты будут достроены. Никаких проблем нет, – подчеркнул мэр Краснодара Евгений Наумов.

- Мы заключили контракт с НАО «Региональная Строительная Компания Краснодарского края». Она на 100% принадлежит краю. Работы ведутся на всех трех литерах: в первом – на 16-м этаже, во втором – на 12-м, в третьем – на 3-м. Это связано с тем, что нам пришлось демонтировать аварийные конструкции. Но до конца года мы завершим объекты и передадим дольщикам, – заключил вице-губернатор Александр Власов.