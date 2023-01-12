Фото администрации Краснодарского края

Проблемы обманутых дольщиков на Кубани будут решены до конца 2023 года. Об этом заявил Вениамин Кондратьев во время прямой линии.

- Сейчас жилье ждут сотни семей, а ждали – тысячи. И я благодарен своим коллегам, Андрею Алексеенко, который был вице-губернатором, который курировал вопрос. Когда перед зданием администрации стояли тысячи обманутых дольщиков. Менялись только цветы жилеток. Но проблема решалась. И это делалось результативно, год от года. Я не сомневаюсь, что уже в этом году эту проблему мы закроем. Я благодарен дольщикам, которые набрались терпения, поверили. Это не вина власти. Есть, мягко говоря, нечестные застройщики. Власть им поверила, дала разрешения на строительство. И они ее подвели, обманули людей. А теперь власть выполняет обязательства бизнеса. На сегодня мы закрываем эту проблему. И делаем это за счет средств краевого бюджета. Чтобы люди получили свои квартиры, – подчеркнул глава региона.

- ЖК «Радуга» – один из наших проблемных объектов с большой истории. В прошлом году уделили много времени на расторжение договора с предыдущим недобросовестным подрядчиком. Но до конца года объекты будут достроены. Никаких проблем нет, – подчеркнул мэр Краснодара Евгений Наумов.

- Мы заключили контракт с НАО «Региональная Строительная Компания Краснодарского края». Она на 100% принадлежит краю. Работы ведутся на всех трех литерах: в первом – на 16-м этаже, во втором – на 12-м, в третьем – на 3-м. Это связано с тем, что нам пришлось демонтировать аварийные конструкции. Но до конца года мы завершим объекты и передадим дольщикам, – заключил вице-губернатор Александр Власов.