В горах Адыгеи восемь человек получили травмы во время катания на санках в январские праздники

Отдыхающие приезжали в горы республики за снегом Фото: Олег ЗОЛОТО

В зимние праздники Адыгея приняла много туристов. Отдыхающие приезжали в горы республики за снегом. Во время январских каникул восемь человек получили травмы во время спуска на санках на плато Лаго-Наки.

В результате катания были получены несколько сотрясений головного мозга, ушибов и закрытых переломов. К счастью, тяжелых травм и летальных исходов зарегистрировано не было.

- Череда новогодних гуляний еще не закончилась, поэтому важно не забывать о мерах безопасности, - отметили в пресс-службе регионального минздрава.