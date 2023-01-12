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НовостиОбщество12 января 2023 12:16

В горах Адыгеи восемь человек получили травмы во время катания на санках в январские праздники

К счастью, тяжелых травм и летальных исходов не зарегистрировано
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отдыхающие приезжали в горы республики за снегом

Отдыхающие приезжали в горы республики за снегом

Фото: Олег ЗОЛОТО

В зимние праздники Адыгея приняла много туристов. Отдыхающие приезжали в горы республики за снегом. Во время январских каникул восемь человек получили травмы во время спуска на санках на плато Лаго-Наки.

В результате катания были получены несколько сотрясений головного мозга, ушибов и закрытых переломов. К счастью, тяжелых травм и летальных исходов зарегистрировано не было.

- Череда новогодних гуляний еще не закончилась, поэтому важно не забывать о мерах безопасности, - отметили в пресс-службе регионального минздрава.