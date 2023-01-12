Маму и ребенка ищут с 7 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Анапе разыскивают пропавших без вести маму и 8-летнюю дочь. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

38-летняя Полина Александровна Чернуцкая (Гимпиль) и 8-летняя Маша Чернуцкая не вернулись домой 7 января. Почти неделю они не выходят на связь. Родственники женщины и ребенка обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что Полина Чернуцкая ростом 155 сантиметров имеет черные длинные волосы и карие глаза. В момент исчезновения женщина была одета в черное пальто, черные полусапожки и черный берет. 8-летняя Маша уходила в розовой куртке с капюшоном, розовом спортивном костюме, коричневых кроссовках и розовой шапке.

Всех, кто видел разыскиваемых маму с ребенком и знает, где они могут находиться, просят обратиться по номеру 8 (929) 829 4558 либо на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.