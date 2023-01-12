Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 13:46

На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину Фото из архива КП

На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину Фото из архива КП

На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД РФ на транспорте.

Трагедия произошла 12 января на перегоне «Тимашевская-Гречаная». Машинист грузового поезда, заметив на ж/д путях 84-летнего мужчину, применил экстренное торможение. Но наезда избежать на удалось.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ЛУ МВД РФ на транспорте.