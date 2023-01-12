На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину Фото из архива КП

На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД РФ на транспорте.

Трагедия произошла 12 января на перегоне «Тимашевская-Гречаная». Машинист грузового поезда, заметив на ж/д путях 84-летнего мужчину, применил экстренное торможение. Но наезда избежать на удалось.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ЛУ МВД РФ на транспорте.